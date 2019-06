Murrays emotionale Rückkehr - „Das ist verrückt“

„Das ist wirklich verrückt“, sagte der 32-Jährige. „Ich habe gerade mit Feli das Doppel gewonnen, mit einer Metallhüfte. Das ist spezieller als viele Einzelturniere, die ich gewonnen habe.“ Seinem Doppelpartner Feliciano Lopez fiel der zweifache Olympiasieger in die Arme. „HIP, hip Hurra“, schrieb das englische Boulevardblatt „The Sun“ am Montag in Anspielung an das englische Wort „hip“ für Hüfte: „Und eines der größten Comebacks im britischen Sport könnte sogar noch epischer werden, weil Murray nun offen ist für eine mögliche Einzel-Rückkehr bei den US Open.“