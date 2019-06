86. Pole! Hamilton düpiert in Le Castellet alle

Bottas gab zu: „Lewis hatte am Ende eine wirklich gute Runde. Der Wind hat komplett gedreht, deshalb hat in einigen Kurven meine Linie nicht mehr funktioniert.“ Die heuer noch unbesiegten „Silberpfeile“ peilen in Le Castellet den achten Saisonsieg und den insgesamt schon zehnten Sieg in Serie an. Nur McLaren (11) hätte da eine noch bessere Bilanz aus dem Jahr 1988 vorzuweisen. Teamchef Toto Wolff freute sich eine Woche vor der erwarteten Hitzeschlacht in Österreich, wo im Vorjahr beide Mercedes ausgefallen waren, doppelt: „Die Strecke hier in Frankreich liegt uns richtig. Es war ein guter Tag. Lewis war am Ende der einzige, der noch was drauflegen konnte.“