Angriff auf Aktivistin: Staatssekretär suspendiert

Die Aufnahmen vom Zwischenfall, die im britischen Fernsehen und in den sozialen Medien verbreitet wurden, gefielen Premierministerin Theresa May ganz und gar nicht. Sie habe die Bilder „sehr beunruhigend“ empfunden, teilte ihr Büro am Freitag mit. Der Staatssekretär im Außenministerium werde daher bis zum Abschluss der Ermittlungen vom Dienst suspendiert.