ÖFB-Devise: „Jetzt muss Udine zu Cordoba werden!“

Was macht sie so stark?

Man spürt in jedem Augenblick das Feuer, das sie alle in sich haben. Gegen die Dänen konnte es leider nicht voll entfacht werden. Aber schon am Vormittag danach war es beim Training wieder voll da. Gute Stimmung, Optimismus, Siegeswille und so weiter. Ich glaube, dass das alles auch die Menschen in unserem Land, die Fans spüren. Deshalb konnte binnen kürzester Zeit so eine Euphorie, so eine Begeisterung für diese Mannschaft entstehen.