So episch war das A1-eSports-League-Finale!

Spannende Halbfinale und erstklassige Live-Acts

Schon im Halbfinale war die Stimmung auf Hochtouren. Aus rund tausend Teilnehmern konnten sich vier Spieler behaupten und für das Clash Royale Halbfinale qualifizieren; davon schafften es Gabriel „YYYY“ Jellinek und Hendrik „ItzSnakeZz“ Standke ins Finale. In Super Smash Bros. Ultimate ging es mit Nintendo-Charakteren, egal ob super niedlich oder stark gepanzert, hart auf hart im Duell von über 100 Teilnehmern. Nur die besten Smash Fighter konnten sich durchsetzen und zogen in die Finalrunde. Im heiß erwarteten League of Legends-Halbfinale standen sich die Champions der Tickling Tentacles willhaben vs. Internorm Alpakas und im Anschluss die Titelverteidiger TKA E-Sports vs. WarKidZ gegenüber - in die finale Runde schafften es nach höchster Spannung die Tickling Tentacles willhaben und WarKidZ. Um den mitfiebernden Zuschauern nochmal ordentlich für die Finalspiele einzuheizen, boten Musikproduzent filous und Rapper DAME den Besuchern hochkarätige Live-Shows.