Vierfach-Crash ebnete Weg zu nächstem Titel

Motorrad-Weltmeister Marc Marquez hat sich beim Katalonien-Grand-Prix in Montmelo bei Barcelona den Sieg im MotoGP-Rennen gesichert. Der Spanier baute mit dem vierten Saisonsieg am Sonntag die Führung in der WM-Wertung aus. Damit ist der Weg für achten WM-Titel innerhalb von zehn Jahren frei. An dem Spanien-Erfolg hatte aber sein Honda-Teamkollege einen riesigen Anteil.