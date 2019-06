Sommer-Gefahr Einbrecher: So schützen Sie sich

Hietzing, Wien, 6. Juni. Unbekannte brechen die Balkontüre einer Wohnung auf. Ihre Beute: Schmuck und Bargeld. Hinweise auf die Täter: Fehlanzeige. Eine dramatische Situation für die Anrainer, die allerdings so gar nicht geschehen müsste. Am selben Abend versuchen es Einbrecher unweit bei einem Einfamilienhaus. Eine Alarmanlage heult auf, die Männer fliehen ohne Beute. Im Sommer, wenn viele im wohlverdienten Urlaub sind, beginnt die „Arbeit“ der Diebesbanden erst so richtig.