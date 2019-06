„Habe nie nach hinten geschaut und etwas bereut“

Die aktuelle Situation in der SPÖ hat gezeigt, wie sehr es hinter den Kulissen brodelt. Ist die SPÖ ein Intrigantenstadl?

Eines kann die SPÖ sicher lernen, dass wir uns nicht so sehr mit uns selbst beschäftigen sollten. Wir sollten zu den Menschen hinausgehen, ihnen zuhören und uns alle fragen, was wir in unserem Verantwortungsbereich tun können, um Antworten und Lösungen zu finden.