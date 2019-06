Unsere Sondersendung zu Thiems Halbfinal-Einzug!

Steckbrief von Dominic Thiem



Geboren: 3. September 1993 in Wiener Neustadt (NÖ)



Wohnort: Lichtenwörth bzw. Hinterbrühl (NÖ)



Größe/Gewicht: 1,85 m/79 kg



Schlagtechnik: Rechtshänder, einhändige Rückhand



Profi: seit 2011



Trainer: Nicolas Massu (CHI)



Bisher beste WRL-Platzierung:4.

Größte Erfolge:

ATP-Titel (13): 2015 Nizza, Umag, Gstaad (alle Sand) - 2016 Buenos Aires (Sand), Acapulco (Hartplatz), Nizza (Sand), Stuttgart (Rasen) - 2017 Rio de Janeiro (Sand) - 2018 Buenos Aires, Lyon (beide Sand), St. Petersburg (Hartplatz/Indoor) - 2019 Indian Wells (1. ATP-Masters-1000-Triumph/Hartplatz) - 2019 Barcelona ATP-500 (Sand).

ATP-Finale (7): 2014 Kitzbühel (Sand) - 2016 München (Sand), Metz (Hartplatz/Indoor) - 2017 Barcelona, Madrid (beide Sand) - 2018 Madrid, French Open (beide Sand)

Grand Slam: Finale French Open 2018, Halbfinale French Open 2016 und 2017, Viertelfinale US Open 2018, Achtelfinale Australian Open 2017 und 2018, Wimbledon 2017 sowie US Open 2014, 2016 und 2017

2016, 2017 und 2018 für die ATP Finals in London qualifiziert

Junioren-Finale: French Open 2011



Besonderheiten:

bisher einziger Österreicher mit ATP-Titel auf Rasen

seit 6. Juni 2016 immer in den Top Ten der Weltrangliste