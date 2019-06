Sozialdemokraten überholen rechte Parteien

Wenngleich alles auf ein recht deutliches Wahlergebnis hindeutet, steht den Dänen nach Einschätzung des Experten Jens Ringberg eine „ziemlich instabile Zeit“ bevor. Denn Regierungschefin will Frederiksen nicht um „jeden Preis“ werden, erklärte der dänische Journalist im Vorfeld der Wahl in einem Seminar des journalistischen Weiterbildungsinstituts „forum journalismus und medien“ (fjum) in Wien. Eine Variante könnte laut Beobachtern auch sein, dass sich Frederiksen dann im Parlament von einer Mitte-Rechts-Mehrheit unterstützen lassen, in der Sozialpolitik von einer Mitte-Links-Mehrheit.