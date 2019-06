Ex-Minister wünscht sich „Niki-Lauda-Airport“

In anderen Ländern ist es gang und gäbe, dass Flughäfen den Namen von Prominenten bekommen: Den Flughafen München ziert der Zusatz „Franz Josef Strauß“, in New York dient John F. Kennedy als Namenspatron, in Prag wird Vaclav Havel geehrt und in Paris Charles de Gaulle. Doch nicht nur Politiker werden auf diese Art und Weise gewürdigt: So gibt es beispielsweise den John Wayne Airport in Los Angeles und den Pablo Picasso Airport im spanischen Malaga.