Parteiausschluss von Strache? FPÖ dementiert

Spekulationen über Straches Zukunft dauern an

Die „Tiroler Tageszeitung“ hatte am Sonntag mit Berufung auf Parteikreise berichtet, die FPÖ Oberösterreich bereite bereits einen Antrag für einen Parteiausschluss Straches vor, für den Fall, dass dieser das EU-Mandat tatsächlich ab 2. Juli beansprucht. Laut dem Blatt könnte Strache aber auch einem Ausschluss zuvorkommen und von sich aus seine Parteimitgliedschaft ruhend stellen bzw. aus der Partei austreten - und dann als wilder Abgeordneter in das Europaparlament einziehen.