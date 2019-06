Wr.-Neustadt-Protest fix, dann Aus für Präsidentin

Vier Stunden lang tagte der Beirat des zum Zwangsabstieg verdonnerten SC Wr. Neustadt am Freitagabend in der Firma von Klubvorstand Thomas Puchegger. Mit dabei: Geschäftsführer Ralph Spritzendorfer - und Präsidentin Katja Putzenlechner, die bemüht war, dem Gremium den aktuellen Stand der Dinge zu vermitteln. Fix: Am Montag wird der Protest gegen den Lizenzentzug eingereicht.