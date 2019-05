Trafik-Raub: Täter von Videoüberwachung entlarvt

Zwei junge Männer im Alter von 18 und 20 Jahren haben am Mittwochnachmittag in Vorarlberg einen Überfall auf eine Trafik verübt. Einer der beiden trug eine Waffe bei sich, die sich später als Schreckschusspistole entpuppte. Sie raubten Geld in unbekannter Höhe und flüchteten mit einem Motocross-Moped, wurden aber rasch nach der Tat gefasst. Verletzt wurde niemand.