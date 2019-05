Wanderin berichtet über ihren Überlebenskampf

Am 8. Mai war Amanda Eller in einem Wald der zum Archipel gehörenden Insel Maui wandern und meditieren gewesen. Ihr Ausflug wurde zu einem 17-tägigen Höllentrip, nachdem sich die 35-Jährige verlaufen hatte. „Ich habe all diese verschiedenen Wege ausprobiert. Und dann dachte ich: Oh, Mist! Das sind keine Fahrradwege, das sind keine Wanderwege, das sind Wildschweinpfade“, so Eller gegenüber US-Medien. Um zu überleben, aß sie Insekten, Pflanzen und Beeren. In der Nacht schlief sie im Schlamm.