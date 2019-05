Kinderhotel wird wegen GTI-Wirbel geschlossen

Kinderhotel am Faaker See wird geschlossen

Für Stroitz, der mit den Kinderhotels die bei weitem erfolgreichste touristische Marketingkooperation Österreichs aufgebaut hat, fehle es in Kärnten einfach an Innovation: „Es passiert viel zu wenig, wir errichten keine neue touristische Infrastruktur, sondern nehmen nur den Gast, der gerade kommt.“ In der Familie sei deshalb der Entschluss gereift, das Kinderhotel am Faaker See zu schließen.