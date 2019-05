Lenker von Schrottkiste drehte bei Kontrolle durch

Polizeibeamte kontrollierten am in Bad Ischl einen 36-jährigen Tschechen, der mit einem offensichtlich desolaten Kleintransporter unterwegs war und stellten bei diesem mehrere technische Mängel fest. Auf Grund eines offensichtlich schweren Mangels an der Befestigung des Kraftstofftanks wurde das Fahrzeug von einem Techniker begutachtet, der insgesamt 16 schwere technische Mängel feststellte, wobei bei mehr als der Hälfte dieser Mängel Gefahr im Verzug bestand.