Gudenus verzichtet auch auf Mandat im Nationalrat

Nur einen Tag nach der Veröffentlichung des folgenschweren Ibiza-Videos hat Johann Gudenus am Samstag alle politischen Ämter niedergelegt und ist auch aus der FPÖ ausgetreten. Am Mittwochvormittag bestätigte ein Sprecher des Parlaments, dass der ehemalige freiheitliche Klubobmann auch schon seinen Verzicht auf sein Nationalratsmandat eingereicht hat. In der Ibiza-Affäre fürchtet Gudenus unterdessen weiteres Ungemach, denn am Dienstagnachmittag wandte er sich mit folgenden Worten an die Öffentlichkeit: „Ich befürchte weiteres Material, das mich in kompromittierenden Situationen zeigt.“