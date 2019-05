„We‘re going to Ibiza“: Partyhit feiert Comeback!

Der Erfolg blieb nicht lange aus: „We’re going to Ibiza!“ kraxelte in den heimischen Charts rasant nach oben. Am Samstag war der Hit in den iTunes-Charts bereits auf Platz eins zu finden. Und auch auf Spotify schaffte es das Lied in den „Top 50 Viral Charts“ auf Platz sechs. Das Rennen um den Sommerhit 2019 dürfte damit wohl bereits entschieden sein.