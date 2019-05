Sex-Stalker drohte mit Mord an Welser Schule

Erneut Aufregung an einer Schule in Oberösterreich! Nach der Festnahme kam ein mutmaßlicher Stalker (19) wieder in die Klasse mit seinem 16-jährigen Opfer, schrieb einen Test - am Nachmittag flog er vom Unterricht. Vorwurf: sexuelle Belästigung und Morddrohung mit einer Schaufel: „Damit vergrabe ich dich heute ... “