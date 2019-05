Der FC Arsenal lässt den LASK einfliegen

Test gegen LASK

Den 13-fachen englischen Meister und Pokalsieger. Den Finalisten des Europa-League-Endspiels am 29. Mai. Der am Donnerstag in Hinblick auf das Finale gegen Chelsea einen Test gegen den LASK bestreitet. Im Trainingszentrum in London-Hertfordshire unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wozu Arsenal die Linzer per Charterflugzeug einfliegen lässt. Dass es dieses aus österreichischer Fußball-Sicht bemerkenswerte Geheimspiel gibt, sickerte gestern Sonntag in St. Pölten durch.