Gewaltige Haus-Explosion: Vater und Tochter tot

„Solange wir sie nicht gefunden haben, besteht Hoffnung“

Stundenlang wurde fieberhaft in den Trümmern gesucht, auch in der Nacht. Zu den Chancen, das Mädchen lebend zu finden, sagte ein Polizeisprecher noch am Montagmorgen: „Solange wir das Kind nicht gefunden haben, besteht Hoffnung.“ Doch die haben sich nun zerschlagen: In der Ruine fanden die Rettungskräfte die Kinderleiche.