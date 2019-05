Nichts ging mehr: GTIs sorgten für Staus

Gestartet hat das erste richtig intensive GTI-Wochenende mit vielen Staus. Rund um den Faaker See, von Velden bis Rosegg und im Bereich der „Turbo-Kurve“ beim Camping Arneitz, stand immer wieder der Verkehr still. „Velden ist so gut wie zu“, heißt es seitens der Einheimischen.