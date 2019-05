Die Psyche des Gurus - und seiner Jüngerinnen

Es muss – so die vorläufigen Ermittlungsergebnisse der Kripo – noch vor Sonnenaufgang gewesen sein, als sich Torsten W. (53), Kerstin E. (33) und Farina C. (30) am 10. Mai in den weißen Pick-up des Mannes setzten und von Borod, Rheinland-Pfalz, losfuhren; in Richtung Österreich. Vielleicht machten sie auf dem 700 Kilometer langen Weg Pausen, vielleicht trafen sie auf der Strecke Bekannte; vielleicht besuchten sie, wie schon so oft davor, wieder einmal irgendeinen altertümlichen Flohmarkt.