„Bis zum Suizid - das hatten wir lange nicht mehr“

Ein Fall wie in Deutschland sei extrem selten. Zu Massensuiziden im Rahmen von Sektengruppierungen sei es zuletzt öfter in den 1990er-Jahren gekommen, etwa bei den Sonnentemplern in Frankreich und Belgien oder „Heaven‘s Gate“ in den USA, davor gab es das Jonestown-Massaker, sagte Schiesser am Mittwoch. Generell seien in dem Bereich mittlerweile vielmehr „kleinteilige“ Gruppierungen beherrschend. „Vereinnahmungen oder Zirkel, bei denen sechs, sieben Frauen einem Anführer oder Guru hörig sind, die ihr ganzes Leben auf diesen Mann ausrichten, sind nicht so selten“, meinte die Expertin. „Dass es aber bis zum Suizid geht, das hatten wir schon lange nicht mehr.“ Bekannt gewesen sei der 53-jährige vermeintliche „Guru“ der österreichischen Bundesstelle für Sektenfragen jedenfalls nicht.