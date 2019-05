Sexsucht ist nun offiziell eine neue Krankheit

Die „Internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD-11)“ wird von der WHO auf ihrer Jahresversammlung in Genf (20.-28 Mai) formell verabschiedet. Damit können präzisere Statistiken erstellt und Gesundheitstrends besser dokumentiert werden, wie Robert Jakob, Gruppenleiter Klassifikationen (ICD) bei der WHO, im Vorfeld erklärte.