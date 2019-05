Videospielsucht jetzt offiziell Gesundheitsstörung

Video- oder Online-Spielsucht gehört künftig zum weltweit gültigen Katalog der Gesundheitsstörungen. Die Diagnose ist in der „Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-11)“ aufgeführt, die die Mitglieder der Weltgesundheitsorganisation WHO auf ihrer Jahresversammlung in Genf vom 20 bis 28 Mai formell verabschieden.