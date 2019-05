US-Warnung: Droht unmittelbar Krieg mit Iran?

Am Dienstag hatte US-Außenminister Mike Pompeo erklärt, die USA strebten „grundsätzlich“ keinen Krieg mit dem Iran an. US-Präsident Donald Trump dementierte Berichte, wonach Washington die Entsendung von 120.000 Soldaten in die Region erwäge. Die US-Truppen im Irak seien dennoch in hohe Alarmbereitschaft versetzt worden, sagte ein Militärsprecher. Er widersprach damit Äußerungen eines britischen Generals zur Sicherheitslage in der Region.