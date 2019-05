Der Countdown zum nächsten Krieg

Umstritten ist die Zukunft der mehreren tausend US-Soldaten, die im Irak weiterhin am Kampf gegen den IS beteiligt sind und die Armee ausbilden. Die mit dem Iran verwobenen Parteien wollten deren Abzug. Die Spannung steigt auch an der Straße von Hormus. Der Iran droht mit einer Blockade. Begründung: Falls der Iran kein Öl exportieren dürfte, sollten auch die anderen Länder in der Region diese Route nicht mehr befahren können.