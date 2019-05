Barcelona-Stürmer Suarez verpasst das Cup-Finale

Der Nationalspieler Uruguays ist am Donnerstag operiert worden. Wo und wann sich Suarez die Verletzung zugezogen hat, wurde nicht bekannt. In Liverpool am Dienstagabend stand der Offensivspieler 90 Minuten lang auf dem Platz. Ob er zum Auftakt der Copa America am 14. Juni (bis zum 7. Juli) wieder zur Verfügung steht, ist noch unklar.