Papst: „Meldepflicht bei sexuellem Missbrauch“

„Keine Diskriminierung nach Meldung“

Das Dokument befasst sich auch mit dem Schutz von Personen, die Missbrauch anzeigen. „Wer eine Meldung erstattet, dem kann kein Schweigegebot hinsichtlich des Inhalts auferlegt werden“, heißt es in dem Schreiben. Wer Missbrauch melde, dürfe „keiner Diskriminierung“ ausgesetzt werden. Das Beichtgeheimnis bleibt von den neuen Normen unberührt. Die Verpflichtung zur Anzeige an die kirchliche Behörde rüttle nicht an den Meldepflichten, welche in den zivilen Rechtsordnungen der jeweiligen Länder vorgesehen sind.