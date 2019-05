Wie Satire-Clown Böhmermann den ORF vorführt

Die gute, alte, österreichische Lösung

Keineswegs. Es ist vielmehr eine halbseidene, österreichische Lösung: Erst wird der politischen Publikumsbeschimpfung eines halblustig flegelnden Wiederholungstäters in voller Länge und unwidersprochen Platz geboten, um sich dann anschließend - wohl aus Angst vor der eigenen Courage - zu distanzieren. Das, lieber ORF, ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Oder sieht so die in den vergangenen Tagen viel beschworene Pressefreiheit etwa neuerdings aus?