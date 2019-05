Welser Stempelhersteller geht unter die Bastler

Im Jänner stellte Colop ein digitales Markierungsgerät namens e-mark vor, das mit Sensoren ausgestattet ist und mittels Software für jeden Bedarf angepasst werden und in Farbe drucken kann. Nun gehen die Welser unter die Bastler. Der Stempelhersteller, der in Österreich 200 seiner weltweit insgesamt 500 Mitarbeiter beschäftigt, übernahm nämlich den Arts&Crafts-Bereich des belgisch-holländischen Unternehmens Royal Posthumus. Das kleine Team an Mitarbeitern, das in der 20.000-Einwohner-Stadt Eupen in Belgien unweit der deutschen Grenze arbeitet, ist nun ebenfalls Teil der Oberösterreich.