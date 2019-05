Schwerer Unfall bei Bergrennen in St. Urban

Beim Bergrennen in St. Urban in Kärnten (Bezirk Feldkirchen) ist Sonntagmittag ein Teilnehmer mit seinem Boliden verunfallt. Ein Notarzt landete mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber „C11“ landete nach 13.00 Uhr an der Rennstrecke, um den Fahrer zu versorgen.