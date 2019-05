Ausländische Täter als „bitterer Beigeschmack“

Sex-Erpressungen

Die größte Herausforderung stellt wohl die Internetkriminalität dar - siehe Grafik. „Sex-Erpressungen werden immer mehr, den Menschen wird zum Beispiel gesagt, dass ihre Zugriffe auf kinderpornografische Seiten veröffentlicht werden, wenn sie nicht zahlen“, so Grufeneder. 2017 gab’s 39 solcher Fälle, 2018 ist die Zahl auf 148 gestiegen. Hier lag die Aufklärungsquote laut Verantwortlichen leider nur im einstelligen Bereich.



Jeder dritte Verdächtige kommt aus Ausland

„Jeder dritte Tatverdächtige ist Ausländer, das ist eine erschreckend hohe Zahl“, analysiert FP-Landesrat Elmar Podgorschek die Statistik. Auf Platz eins liegen Rumänen mit 1897 Straftaten, gefolgt von Deutschen mit 1568, an dritter Stelle sind Afghanen mit 1205. „Der Anstieg bei afghanischen Tatverdächtigen ist auffällig. Wir wissen, dass es da ein Problem gibt. Deutsche sind so weit vorne, weil auch Autounfälle gezählt werden“, so Pilsl.

Erfreulich sei die geringe Zahl an Tötungsdelikten: Sechs Versuche, drei vollendete.