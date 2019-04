Loiblpass Straße auf slowenischer Seite gesperrt

Ausweichmöglichkeiten bei Loiblpass-Sperre

Aufgrund der Sperre müssen Pendler und Reisende in den nächsten eineinhalb Monaten erhebliche Umwege in Kauf nehmen. Ausweichen kann man lediglich über die mautpflichtige Karawankenautobahn A11, den Wurzenpass oder den Seebergsattel - wobei dieser für Schwerverkehr nicht geeignet ist. Die Grenzkontrollen am Loiblpass bleiben vorerst aufrecht.