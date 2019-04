Tödliche Schüsse bei Straßen-Grillfest in den USA

„Das Vorgehen war sehr zielgerichtet und gewalttätig“, sagte Polizeichef Michael Harrison am Sonntagabend gegenüber Journalisten: „Und ich möchte klarstellen, dass es nichts mit der Kirche, die sich in der Nähe befindet, zu tun hat.“ Was genau bei dem Straßen-Grillfest passierte, ist noch nicht vollständig geklärt. Da an gegenüberliegenden Straßenseiten jede Menge Projektile gefunden wurden, geht die Polizei aktuell von mehreren Schützen aus.