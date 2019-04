Bottas ist der König von Baku ++ Hamilton Zweiter!

Darauf hatte auch Leclerc gehofft. Der Monegasse, im Training am Freitag der Schnellste, musste nach einem Crash im Qualifying von Platz acht ins Rennen gehen. Der 21-Jährige verlor zwar am Start zwei Positionen, stürmte dann aber bis ans Hinterrad von Vettel. Weil er mit den härteren Medium-Reifen gestartet war, lag Leclerc nach den Boxenstopps seiner Konkurrenten sogar in Führung, dann baute sein abgefahrener Reifen aber rasant ab. Ein Konkurrent nach dem anderen zog vorbei. Leclerc musste sich am Ende mit dem Extrapunkt für die schnellste Rennrunde trösten - sein zweiter in dieser Saison. „Ich glaube, der schnellste Mann war Leclerc“, warnte Mercedes-Teamchef Toto Wolff im ORF-Interview. „Wir müssen also weiterhin den Fuß am Gas haben, um zu sehen, warum dieses Auto schneller war.“