SPÖ klagt gegen türkis-blaue Sozialhilfe

Geht es nach dem Salzburger Uni-Professor Walter Pfeil, der der SPÖ in dieser Causa rechtlich unter die Arme greift, verstößt die Reform gleich gegen mehrere Grundsätze: Erstens sichere die Sozialhilfe nicht mehr „das Mindeste“, Untergrenzen für Arme sind nämlich keine vorgesehen. Zudem, so Pfeil, lässt das Gesetz den Ländern zu wenig Spielraum in der bis 2020 vorgeschriebenen Umsetzung. Letztlich hält der Jurist auch die geplante Schlechterstellung nicht Deutsch sprechender Bezieher für EU-rechtswidrig.