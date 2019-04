Sechs weitere Festnahmen: Grazer Raubserie geklärt

Sechs weitere Festnahmen

Jetzt konnten Ermittler des Landeskriminalamtes weitere Raubüberfälle klären. Im Rahmen eines koordinierten Polizeieinsatzes an sechs verschiedenen Orten in Graz und Graz-Umgebung nahm das Einsatzkommando Cobra am Mittwochmorgen sechs Tatverdächtige fest. Es handelt sich um drei Männer aus der Russischen Föderation (15, 19 und 20 Jahre), einen Serben (17), einen Österreicher (16) - alle aus Graz - sowie einen Syrer (20) aus dem Bezirk Graz-Umgebung.