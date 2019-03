Polizei klärte Überfälle auf Taxis und Tankstellen

Zwei Einbrecher führten auf die Spur

In der dritten Nacht konnten im Zuge der Alarmfahndung zwei junge Russen mit Einbruchswerkzeug entdeckt werden. Wie sich herausstellte, hatten sie Kontakt zu den Taxiräubern, zwei weiteren Russen (19 und 23 Jahre alt). Der Ältere wurde noch am Abend des 20. März in einem Lokal in Graz-Gries festgenommen, der 19-Jährige flüchtete zunächst.