China plant bemannte Mondmission und Mondstation

Der Chef der chinesischen Weltraumorganisation CNSA, Zhang Kejian, hat am Mittwoch zahlreiche ehrgeizige Ziele bekannt gegeben. Binnen eines Jahrzehntes will das Land auch in der Raumfahrt eine Großmacht werden und bemannte Missionen zum Mond sowie eine Raumstation auf dem Erdtrabanten auf die Beine stellen. Die Forschungsstation solle in den kommenden zehn Jahren am Südpol des Mondes entstehen, sagte Zhang.