Wie lange darf das AKW Temelin denn noch laufen?

Die Laufzeitverlängerung, also die Verlängerung der Gültigkeit der existierenden Betriebsgenehmigung, wird in Tschechien von der Atomaufsichtsbehörde erteilt. Parteistellung hat hier nur der Antragsteller, also Temelín-Betreiber CEZ.Das gilt auch, wenn sich einNachbarland durch den Weiterbetrieb bedroht fühlt.