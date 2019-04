Oberhauser: „Dieser Beruf ist wie eine Droge!“

Nach fast drei Jahren Sendepause geht es jetzt für Norbert Oberhauser wieder richtig los: So ist er derzeit nicht nur mit der Vorabendsendung „Studio 2“ auf ORF2 zu sehen und wird am mit „9 Schätze - 9 Plätze“ auch eine ORF-Hauptabendshow bestreiten, sondern startet auch als Solokünstler durch. Nach seinem Mitwirken in der Swing-Band „The Rats are back“, widmet sich der Sänger seiner Solokarriere und veröffentlich in Kürze den Song „Heute Nacht.“ Wie er das alles unter einen Hut bringt, wie es ihm in der Auszeit ging und warum er das Rampenlicht nicht um jeden Preis braucht - Sasa Schwarzjirg hat nachgefragt.