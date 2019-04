Sri Lanka: Explosion vor Kino sorgt für Aufregung

Nach den Osteranschlägen auf Kirchen und Hotels auf Sri Lanka ist die Stimmung angespannt. Nach wie vor sollen sich potenzielle Attentäter auf der Flucht befinden - und auch über Sprengstoff verfügen. Als am Mittwoch wieder eine Explosion in der Hauptstadt Colombo zu hören war, wurde bereits das Schlimmste befürchtet. Ein Augenzeuge berichten auf Twitter, dass es sich dabei um die kontrollierte Sprengung eines Motorrollers handelte, der von Polizeikräften vor einem Kino entdeckt worden war. Die Polizei bestätigte das kurze Zeit später. Sprengsatz sei keiner an dem verdächtig abgestellten Fahrzeug gewesen, wie es hieß.