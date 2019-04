Forscher messen zum ersten Mal „Marsbeben“

Ende November auf dem Mars gelandet

„InSight“ war am 5. Mai 2018 von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien aus an Bord einer „Atlas V“-Rakete seine rund 485 Millionen Kilometer lange Reise zum Roten Planeten angetreten und am 26. November auf dem Mars gelandet. Der Start des Landers war ursprünglich bereits für 2016 geplant gewesen, wegen eines undichten Forschungsinstruments musste er jedoch um zwei Jahre verschoben werden.