Kleiner Ausreißer fährt im Zug von Wien nach Linz

Mit dem Kind, das nicht sagen konnte, wer es ist, woher es kommt und wer seine Eltern sind, hatte schlussendlich die Polizei am Linzer Hauptbahnhof zu tun. Denn erst nachdem der Zehnjährige in der Uniklinik Linz notuntergebracht war, stellte sich heraus, dass er seinem syrischen Papa in Wien „entfleucht“ und unbemerkt in eine Westbahn-Garnitur Richtung Oberösterreich gestiegen war.