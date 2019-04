Jetzt auch Schalke? Alle wollen Oliver Glasner

Einen Tag, nachdem Wolfsburg-Wunschtrainer Oliver Glasner in der „Krone“ betont hatte, dass es „noch mindestens zwei weitere Interessenten“ an seiner Person gibt, sickerte sowohl aus Deutschland als auch in Österreich durch, dass es sich bei diesen Klubs um Schalke 04 und dem VfB Stuttgart handelt. „Mit Schalke hat Glasner vor zwei Wochen gesprochen“, ist zu hören, auch wenn in Gelsenkirchen derzeit Noch-Gladbach-Coach Dieter Hecking als Top-Kandidat gehandelt wird.