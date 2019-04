Paukenschlag! Robert Almer verlässt Mattersburg

„Es gibt aber mehrere Gründe“, will sich der 35-Jährige, der dem SVM „dankbar ist, diese Chance bekommen zu haben“, neu orientieren. Dass die Sache schon jetzt an die Öffentlichkeit gelangte, ist weder Pucher noch Almer recht. Denn der hofft, dass sein Job in Mattersburg im Idealfall noch sechs Wochen dauert: „Wir haben nach wie vor die Chance, uns erstmals seit 2007 fürs internationale Geschäft zu qualifizieren - dem müssen wir jetzt alles unterordnen“, steckt Almer, der erst die Verträge von Shooting-Star Christoph Halper und Florian Hart verlängerte, die Prioritäten klar ab.