Putin und Kim: Treffen noch im April geplant

Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un wird in der zweiten Aprilhälfte zu einem Besuch in Russlands Hauptstadt Moskau erwartet. Das bestätigte der Kreml am Donnerstag. Vorgesehen sei ein Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Ein Gipfeltreffen Kims mit US-Präsident Donald Trump war im Februar ohne greifbare Ergebnisse abgebrochen worden. Nordkorea hatte nun zum ersten Mal seither wieder öffentlich Waffen getestet.